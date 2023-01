LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen - Handtasche geklaut

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.12.2022, 12:00 Uhr, bis 03.01.2023, 09:00 Uhr, in ein in der Sanierung befindliches Gebäude in der Heinrichser Straße in Suhl ein. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/-n geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

