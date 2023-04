Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem - Ursache technischer Defekt.

Hontheim (ots)

Am Freitag, 07.04.2023 kam es gegen 16:55 Uhr auf der L 104, kurz vor der Ortslage Hontheim, zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.

Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Jeep die L 104 von Bad Bertrich kommend in Fahrtrichtung Hontheim. Kurz vor der Ortslage Hontheim kam es am Fahrzeug zu einem technischen Defekt, wodurch die Lenkung blockierte. Der Jeep kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand, wodurch er wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierdurch kam der Jeep auf der linken Fahrzeugseite zum Erliegen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 58-Jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Im Einsatz befanden sich eine RTW-Besatzung, der Christoph 10, ein Abschleppunternehmen und eine Streife der Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell