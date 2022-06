Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin Höhe AS Suckow

Suckow (ots)

Gegen 18:30 Uhr ereignete sich am 20.06.2022 auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe der Anschlussstelle Suckow ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug und mehreren verletzten Fahrzeuginsassen. Zur Unfallaufnahme und Durchführung der Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind momentan an der Unfallstelle im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Es ist davon auszugehen, dass die Vollsperrung noch einige Stunden andauern wird. Ein Sachverständiger der DEKRA kommt ebenfalls zum Einsatz. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

