Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsgeschehen

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag parkte der Geschädigte seinen Transporter in der Straße der Jugend, Hildburghausen. Am Morgen stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest, welcher nur durch ein vorbei fahrendes Fahrzeug verursacht werden konnte.

Am Freitag befuhr gegen 17:30 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer die K 508 von Römhild nach Mendhausen. Auf dieser Strecke stürzt er und verletzt sich am Arm. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag befuhr gegen 01:30 Uhr eine 25-jährige Pkw Fahrerin die L 3004 vom Kreisverkehr Schleusingen kommend in Richtung Ratscher. Hier kommt sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt in der weiteren Folge auf die Leitplanke, was zu einem Abheben des Fahrzeuges führte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam am Abhang zum Stehen. Die Fahrerin wird leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht und der Pkw musste abgeschleppt werden.

