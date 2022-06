LPI-SHL: Sachbeschädigungen

Suhl (ots) - Am 25.06.2022, gegen 13.30 Uhr wurde in einer Parzelle in der Kleingartenanlage Am Himmelreich ein Lagerfeuer in einer Feuerschale betrieben. Plötzlich und unerwartet geriet die umliegende Wiese (ca.15qm) sowie ein dort befindlicher Holzstapel gegen 14.45 Uhr in Brand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Gartennachbarn konnte das Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Wald verhindert werden. Gegen ...

mehr