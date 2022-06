LPI-SHL: Einbruch ohne Entwendungsschaden

Suhl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Anfang Februar diesen Jahres bis Donnerstag Dachlatten und Gartenmöbel aus einem Gartengrundstück "An der Hardt" in Suhl. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Der Garten wurde eine Zeit lang nicht genutzt, sodass der Diebstahl erst am Donnerstag auffiel. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

