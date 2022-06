LPI-SHL: Einbruch in Garten

Bad Salzungen (ots) - Eine 57-Jährige erstattete Donnerstagnachmittag eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Sie parkte ihren Volkswagen am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße in Suhl ab und bemerkte am Folgetag, dass ihr Wagen beschädigt wurde. Hinweise zum Unfallflüchter bzw. zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr