LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugensuche

Barchfeld (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 03:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Auweg in Barchfeld ein. In einem möbilierten jedoch selten genutzten Bereich des Hauses durchsuchten die Täter die dort befindlichen Schränke und nahmen ein Mobiltelefon, Modeschmuck und Bargeld in Höhe von ca. 300 Euro an sich. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der ...

mehr