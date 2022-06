Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstähle

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom Dienstag zum Donnerstag wurden aus einem umfriedeten Gartengrundstück in Hildburghausen, Am Backsteinfeld zwei Campingstühle der Marke Dukdalf entwendet. Die Stühle haben einen Wert von 180,- Euro.

Am Samstag wurde der Diebstahl zweier E-Bikes gemeldet, welche abgeschlossen in einer Tiefgarage in der Werra-Aue in Eisfeld standen. Das Kettenschloss wurde durchtrennt und die Fahrräder durch unbekannte Personen entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Giant Explore und ein graues Kalkhoff. Der Gesamtwert liegt bei 6.100,- Euro.

