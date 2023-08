POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 294

Pforzheim (ots) - Erneut ist es am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, in einem Parkhaus zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Zeugen nahmen zunächst einen lauten Knall in einem Parkhaus in der Goethestraße wahr. Kurz darauf stand ein bereits im Februar aufgrund eines Brandgeschehens stark beschädigtes Fahrzeug in Flammen. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei Pforzheim ermittelt wegen einer ...

