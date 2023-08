Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr sind ein Seat und vier weitere Fahrzeug in einer Kolonne die Landesstraße 404 von Altensteig kommend in Richtung Freudenstadt gefahren. Auf einer langen, übersichtlichen Geraden setzte der 23-jährige Fahrer des Seat als letztes Fahrzeug der Kolonne zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge an. Nachdem er ein Fahrzeug bereits überholt hatte, scherte vor ihm eine silberne Mercedes C-Klasse, Limousine, aus der Kolonne ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei achtete der Pkw-Lenker offenbar nicht auf den bereits im Überholvorgang befindlichen Seat. Der Fahrer des Seat lenkte sein Fahrzeug nach links um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Hierbei kam der Seat von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Das ausscherende Fahrzeug setzte seinen Überholvorgang und seine Fahrt fort, ohne sich um den hinter ihm ereigneten Verkehrsunfall zu kümmern. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 960 beim Polizeirevier Horb am Neckar, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

