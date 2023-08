POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Wimsheim (ots) - Wimsheim -Zu einem Folgeunfall am Stauende mit Personenschaden kam es auf der Bundesautobahn 8 am heutigen Morgen, zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim Süd in Richtung Karlsruhe. Bereits am frühen Montagmorgen kam es gegen 05:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 ...

