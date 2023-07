Polizei Gütersloh

POL-GT: Eskalation nach häuslicher Gewalt - Mann durch Messer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Samstagabend (01.07., 21.45 Uhr) wurde die Polizei über einen verletzten Mann an der Dr.-Pieke Straße informiert. Ersten Ermittlungen nach ist der 25-jährige Mann durch einen 39-jährigen Mann aus Harsewinkel mit einem Messer verletzt worden. Zeugen gaben an, dass der 39-Jährige kurz zuvor in seiner Wohnung seine 53-jährige Lebensgefährtin geschlagen hat. Beide leben gemeinsam in der Wohnung an der Dr.-Pieke Straße. Anschließend rannte die Frau den Angaben nach aus der Wohnung in den Hinterhof des Hauses zu einer Personengruppe. Dort befand sich auch der 25-jährige Mann. Der 39-jährige eilte der Frau nach und griff dann den 25-Jährigen mit einem Messer an.

Der verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 39-jährige Tatverdächtige war alkoholisiert. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Gewalt im häuslichen Umfeld hat er ein 10-tägige Wohnungsverweisung erhalten. Die 53-jährige Frau und der 39-jährige Mann waren jeweils leicht verletzt. Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell