Polizei Gütersloh

POL-GT: Lautstarker Ford Focus sichergestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Rahmen einer Überprüfung im Stadtgebiet haben Beamte des Verkehrsdienstes Gütersloh bereits am vergangenen Dienstag (27.06.) einen Ford Focus mit extrem lauten Abgasgeräuschen sichergestellt. Den 27-jährigen Fahrer erwartet zudem ein umfangreiches Paket an Bußgeldern wegen mehrerer festgestellter Verstöße.

Der Mann aus Rheda-Wiedenbrück befuhr die Rhedaer Straße und fiel hierbei den Polizeibeamten auf. In der Folge führten die Beamten vor Ort eine Schallpegelmessung durch, die im Ergebnis einen unverhältnismäßig hohen Schallpegel von über 130 Dezibel bestätigte. Erlaubt sind für den Ford 85 Dezibel. Das Fahrzeug wurde dementsprechend sichergestellt und einem TÜV-Prüfer vorgeführt.

Neben der manipulierten Abgasanlage konnten die Beamten des Verkehrsdienstes weitere Verstöße und Mängel am Fahrzeug feststellen. Hierzu zählten an den Radhäusern schleifende Räder sowie unzulässig getönte Seitenscheiben. Insgesamt erwartet den Ford-Fahrer für die festgestellten Verstöße ein Bußgeld von etwa 200 Euro und einem Punkt in Flensburg. Darüber hinaus muss der 27-Jährige die Kosten für die Sicherstellung, das erstellte TÜV-Gutachten, den Rückbau des Fahrzeugs in den Urzustand und eine abschließende Einzelabnahme beim Gutachter tragen.

Die Polizei Gütersloh wird auch zukünftig Fahrzeugüberprüfungen durchführen, bei denen illegales Tuning im Fokus steht. Das primäre Ziel dieser Kontrollen ist die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie auch die dadurch entstehenden Gefahren für beteiligte und auch unbeteiligte Personen zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell