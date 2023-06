Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl während der Geschäftszeit - Eindringlich stiehlt Bargeld

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lixfeld

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Diebstahl aus den Büroräumen einer Metzgerei in der Schelde-Lahnstraße und hofft, da sich die Tatzeit am helllichten Tag zur Geschäftszeit ereignete, auf sachdienliche Hinweise durch Zeugen. Nach bisherigem Wissen drang der Dieb am Samstag, 03. Juni, zwischen 10 und 14.15 Uhr offenbar durch den Hintereingang in die Geschäftsräume ein. Aus dem Büro des Geschäfts stahl der Dieb eine größere Summe Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Wer war zur Tatzeit noch in Tatortnähe und hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist z.B. eine Person durch das gezeigte Verhalten aufgefallen? Wer hat jemanden am Hintereingang hineingehen oder hinauskommen gesehen? Wer hat jemanden bemerkt, der sich auffallend schnell von der Metzgerei wegbewegt hat? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell