POL-MR: Unbefugter Zutritt-Baustellenmaterial angezündet-Polizei sucht Zeugen + Motorroller gefunden - Polizei sucht unbekannten Eigentümer Kirchenmauer beschmiert +Geschäftseinbrüche in der Marburger Straße

Marburg - Unbefugter Zutritt - Baustellenmaterial angezündet - Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr löschte am Sonntag, 04. Juni, gegen 19 Uhr, auf der Baustelle beim Landratsamt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich noch unbekannte Täter unbefugt Zutritt zur komplett umzäunten Baustelle. Sie zündeten auf dem Flachdach des Rohbaus Dämmmaterial, Dachpappe und Bohlen an und verbrannten im Treppenhaus einen Stapel Papier. Die Brände richteten keinen Schaden am Gebäude an, allerdings verbrannten Materialien im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Sonntagabend (04. Juni) gegen 19 Uhr Personen rund um die Baustelle oder gar auf der Baustelle gesehen? Wer kann diese Personen beschreiben oder sonstige sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Motorroller gefunden - Polizei sucht unbekannten Eigentümer

Die Polizei stellte am Mittwoch 31 Mai. im Konrad-Beyer-Weg einen Motorroller ohne Versicherungskennzeichen sicher. Bis heute meldete sich noch kein Eigentümer und die polizeilichen Ermittlungen führten ebenfalls nicht zu diesem. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem silbergrauen 50 ccm Symphonie SR (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) um Beute aus einem Diebstahl handelt. Wem gehört der Roller? Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kirchenmauer beschmiert

An der Mauer der Universitätskirche in der Reitgasse In der Reitgasse sprühten noch unbekannte Täter weiße Farbe auf und verursachten so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat ereignete sich von Sonntag auf Montag, 29. Mai, zwischen 20.15 und 09 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung durch Farbschmiererei bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Geschäftseinbrüche in der Marburger Straße

Aufgrund der Tatortnähe und nahezu identischer Vorgehensweisen geht die Kripo Marburg derzeit von einem oder mehreren gleichen Tätern bei den beiden Einbrüchen in Geschäfte in der Marburger Straße aus. Die Taten waren mutmaßlich in der Nacht zum Freitag, 02. Juni, zwischen 18 und 05.30 Uhr. In beiden Fällen drangen die Täter durch aufgebrochene Haupteingangstür ein, durchwühlten die Kassen und die Theken und machten auch vor verankerten Wertgelassen oder verschlossenen Stahlschränken nicht halt. Den Spuren nach hatten sie es auf Bargeld abgesehen. Sie erbeuteten in beiden Geschäften zusammen eine dreistellige Summe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

