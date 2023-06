Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ausfall der Telefonanlage bei der Polizei Stadtallendorf und Kirchhain - Notruf nicht betroffen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis

Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der Kommunikationstechnik sind die Polizeistation Stadtallendorf und der Polizeiposten in Kirchhain am Dienstag, 06. Juni, in der Zeit von 08 bis voraussichtlich 15 Uhr telefonisch nicht über die Amtsleitung erreichbar.

Der Notruf ist davon nicht betroffen!

Die Erstattung einer Anzeige ist am Dienstag, 06. Juni, zwischen 08 und 15 Uhr persönlich nicht bei der Polizei in Stadtallendorf, sondern ausschließlich beim Polizeiposten in Kirchhain oder aber durch Nutzung der Online-Wache möglich.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell