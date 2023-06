POL-MR: Hatzfeld-Reddighausen - Polizei sucht aktuell vermissten Stephan S. und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der Kommunikationstechnik ist die Polizeistation Biedenkopf am Samstag, 03. Juni, in der Zeit von 08 bis voraussichtlich 16 Uhr telefonisch nicht über die übliche Rufnummer erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen. In sonstigen notwendigen Fällen ist die Polizei Biedenkopf in dieser Zeit telefonisch über den Polizeiposten in Gladenbach ...

