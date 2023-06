POL-MR: Vermisster Stephan S. wohlbehalten angetroffen (Bezug Presseinformationen der Polizei Marburg-Biedenkopf und Waldeck Frankenberg vom 02. Juni)

Marburg-Biedenkopf (ots) - Ostkreis Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der Kommunikationstechnik sind die Polizeistation Stadtallendorf und der Polizeiposten in Kirchhain am Dienstag, 06. Juni, in der Zeit von 08 bis voraussichtlich 15 Uhr telefonisch nicht über die Amtsleitung erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen! Die Erstattung einer Anzeige ist am ...

