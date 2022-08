Feuerwehr Essen

FW-E: Kleinbus brennt vor Garage - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf das Wohngebäude

Essen-Katernberg, Weckenkamp / Joseph-Oertgen-Weg, 22.08.2022, 02:58 Uhr (ots)

Am frühen Montagmorgen meldete ein Anrufer über den Notruf 112 einen brennenden Kleinbus vor einer Garage. Noch während sich die Kräfte auf der Anfahrt befanden, meldete sich der Besitzer erneut bei der Feuerwehr und berichtete, dass der Brand auf die Garage übergegriffen hatte. Die ersten Einsatzkräfte sahen einen brennenden Mercedes-Vito unmittelbar vor einer Garage, die an ein Mehrfamilienhaus angrenzt. Die Flammen hatten sich bereits in die Garage ausgebreitet und schlugen an der Fassade hoch. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Der Brand hatte sich bereits auf die Fassade ausgebreitet, sodass diese mit Hilfe einer Drehleiter großflächig aufgenommen werden musste, um auch die letzten Glutnester zu erreichen. Um den brennenden Kleinbus endgültig zu löschen, setzte die Feuerwehr Schaummittel ein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Laufe des Morgens erfolgt eine Brandnachschau. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. (CR)

