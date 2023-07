POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (VT) Am Samstag, 01.07.2023, um 17:05 Uhr befuhr ein 62 jähriger Mann aus Rheda- Wiedenbrück mit seinem Pkw, Mitsubishi den Feldhüserweg und bog an der Kreuzung mit der Hauptstraße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Oelder Straße ab. Zeitgleich befuhr ein 22jähriger Mann aus Herzebrock- Clarholz mit seinem Pkw, Nissan, die Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus ...

mehr