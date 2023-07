Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (VT) Am Samstag, 01.07.2023, um 17:05 Uhr befuhr ein 62 jähriger Mann aus Rheda- Wiedenbrück mit seinem Pkw, Mitsubishi den Feldhüserweg und bog an der Kreuzung mit der Hauptstraße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Oelder Straße ab. Zeitgleich befuhr ein 22jähriger Mann aus Herzebrock- Clarholz mit seinem Pkw, Nissan, die Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 22jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 62jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 22 jährige schwer und der 62jährige und seine 60jährige Beifahrerin leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise komplett gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Dem 22jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Handy wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 17000,00 Euro.

