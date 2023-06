POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.06.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in zwei Gastronomiebetriebe Montag, 19.06.2023, bis Dienstag, 20.06.2023 In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei gastronomiebetrieb in Wolfenbüttel ein. In einem Fall wurde ein Fenster eines Restaurants in der Frankfurter Straße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine ...

mehr