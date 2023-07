Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (28.07.2023) einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt an der Karlstraße Waren im Wert von zirka 10 Euro entwendet zu haben. Der Mann fiel den Mitarbeitern der Filiale auf, als er gegen 16.45 Uhr mit seiner Tasche, in der sich das Stehlgut befand, durch den Kassenbereich in Richtung Ausgang ging. Als die beiden Angestellten den Mann ansprachen, ignorierte er dies und ging unbeirrt weiter. Vor dem Gebäude wurde der Tatverdächtige dann von einem Mitarbeiter an der Schulter festgehalten. Hiergegen wehrte er sich und es kam zu einem Gerangel, in deren Verlauf alle Beteiligten zu Boden stürzten. Letztendlich konnte der 28-Jährige festgehalten und an die alarmierten Polizeibeamten übergeben werden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell