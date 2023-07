Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mitarbeiter der SSB haben am Freitagnachmittag (28.07.2023) einen 59-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Bereich des Akademiegartens als Exhibitionist aufgetreten zu sein. Der vermeintliche Sittenstrolch fiel zunächst gegen 15.45 Uhr einer unbekannten Frau auf, die mit drei kleinen Kindern zu Fuß in Richtung U-Halt "Charlottenplatz" unterwegs war und ihre Beobachtung zwei Mitarbeitern der SSB mitteilte. Als diese daraufhin nach dem Verdächtigen schauten, konnten sie ihn ebenfalls beobachten, wie er auf dem Fußweg zur Unterführung Charlottenplatz sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die beiden SSB-Mitarbeiter sprachen den Tatverdächtigen an und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der polizeibekannte Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere die Frau mit den drei Kindern, die sich nach ihrem Hinweis von der Örtlichkeit entfernt hatte, werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell