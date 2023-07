Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit vier bis sechs weiteren Personen am Freitag (28.07.2023) in der Geißstraße die Geldbörse eines 23-Jährigen gestohlen zu haben. Der 23-Jährige befand sich gegen 03.45 Uhr mit seinem gleichaltrigen Bekannten vor einer Bar, als mehrere Personen auf ihn zukamen und einer aus der Gruppe ihm die Geldbörse mit rund 50 Euro Bargeld aus der Hand nahm. Die Personen entfernten sich dann in verschiedene Richtungen. Die beiden 23-Jährigen verfolgten den 22-Jährigen, den Polizeibeamte schließlich in der Königstraße festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Sein Mittäter, der die Geldbörse weggenommen hatte, soll etwa 170 Zentimeter groß sein und dunkle Haare haben. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und weiße Schuhe. Er soll deutsch gesprochen haben. Die anderen Personen aus der Gruppe können nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

