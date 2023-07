Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: 52-Jähriger nach Arbeitsunfall gestorben

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag (27.07.2023) in einem Werksgelände an der Mercedesstraße hat ein 52 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 52-Jährige gegen 10.00 Uhr eine Absetzmulde auf einen Transporter laden. Hierbei waren offenbar noch nicht alle Ketten an der Mulde befestigt. Der Arbeiter befand sich zum Unfallzeitpunkt zwischen zwei Absetzmulden, als es vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung zu einer ungewollten Anhebung der Aufladevorrichtung kam und der Mann zwischen den Mulden eingeklemmt wurde. Alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten den Mann, der trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

