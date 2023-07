Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler und Käufer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (26.07.2023) einen 49 Jahre alten Mann, der mit Rauschgift gehandelt haben soll, sowie einen 31-jährigen mutmaßlichen Käufer festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen die Beamten den 31-Jährigen am Abend in der Lazarettstraße fest, nachdem er zuvor offenbar Rauschgift beim 49-Jährigen gekauft haben soll. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen gegen 18.00 Uhr und beschlagnahmten bei ihm zirka 100 Gramm Amphetamin sowie zwei Gramm Chrystal Meth. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 49-Jährigen fanden die Ermittler unter anderem Amphetamin im hohen dreistelligen Grammbereich, jeweils im niedrigen zweistelligen Grammbereich Methamphetamin, Kokain und Haschisch sowie mehrere Ecstasy-Tabletten. Die beiden 49 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag (27.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten einwies.

