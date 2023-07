Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag (27.07.2023) in seiner Wohnung an der Augustenstraße ausgeraubt worden. Der 28-Jährige hielt sich gegen 10.30 Uhr in seiner Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Silberburgstraße und der Bundesstraße 27a befindet, auf, als zwei oder drei Männer die Tür eintraten, ihn zu Boden schlugen und bedrohten. Anschließend stahlen die Täter vier Mobiltelefone sowie 250 Euro Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Räubern verlief bislang ohne Ergebnis. Das Opfer konnte die Täter nur unzureichend beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

