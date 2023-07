Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststättenbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Aus unbekannten Gründen ist in der Nacht zum Donnerstag (27.07.2023) eine Gaststätte in der Austraße in Brand geraten. Mehrere Zeugen sahen gegen 01.00 Uhr das Feuer vom Stadtteil Freiberg aus und wählten den Notruf. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten kurz darauf das bereits brennende Gebäude an der Austraße. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Bereich eines Müllunterstandes aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

