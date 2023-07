POL-S: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch (26.07.2023) in der Tübinger Straße eine 47 Jahre alte Pedelec-Fahrerin und ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Die 47-Jährige war gegen 08.35 Uhr von der Böblinger Straße in Richtung Hohenstaufenstraße unterwegs und stieß an der Ecke Tübinger Straße/Marienplatz mit dem 39-Jährigen zusammen, der vom Marienplatz in Richtung Tübinger ...

mehr