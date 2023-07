Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Handtasche zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag (25.07.2023) in der Klett-Passage versucht, die Handtasche einer 52 Jahre alten Frau zu rauben. Die 52-Jährige befand sich gegen 18.00 Uhr im Bereich des Aufgangs zur Königstraße, als der Unbekannte sie unvermittelt anrempelte und an ihrer Handtasche zog. Die 52-Jährige wehrte sich und der Mann flüchtete nach einem kurzen Gerangel ohne Beute in Richtung Schlossgarten. Der Täter war zirka 23 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, hatte braune kurze Haare, trug eine Brille und hatte eine dünne Statur sowie ein eingefallenes Gesicht. Er soll Französisch und Algerisch gesprochen und eine Laptoptasche dabeigehabt haben. Auffallend war ein Tattoo am Unterarm in Form eines Herzens und einem Namen. Bekleidet war er mit einer braunen oder beigen Hose mit seitlichem Aufdruck, einem schwarzen T-Shirt und einer dunkelblauen Jacke. Zur Tatzeit soll er sich in Begleitung von zwei unbekannten Männern befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Az.: 1494574/23

