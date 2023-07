Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Bremsvorgang in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 71 Jahre alter Fahrgast ist bereits am 28.06.2023 bei einem Bremsvorgang in der Linie U6 am Schlossplatz gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 71-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr in der Linie U6 von der Haltestelle Hauptbahnhof in Richtung Schlossplatz. Kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle Schlossplatz bremste der Stadtbahnfahrer ab und der 71-Jährige stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen, die insbesondere zum Bremsvorgang Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

