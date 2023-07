Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Roller gestürzt - 44-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (24.07.2023) in der Jahnstraße eine 44 Jahre alte Rollerfahrerin gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 44-Jährige war gegen 14.00 Uhr mit ihrem Piaggio-Roller in der Jahnstraße Richtung Sillenbuch unterwegs. Als die Ampel auf Höhe der Ausfahrt vom Stadionparkplatz rot zeigte, bremste sie und kam hierbei auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell