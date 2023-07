Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Halskette geraubt - Tatverdächtige in Haft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (23.07.2023) eine 30-Jährige festgenommen, die im Verdacht steht, zusammen mit einer unbekannten Person in der Leonhardstraße/Lazarettstraße einem 22 Jahre alten Mann die Halskette geraubt zu haben. Die 30-Jährige soll mit einer unbekannten Komplizin gegen 02.00 Uhr den 22-Jährigen zunächst bedrängt, umarmt und anschließend die Goldkette vom Hals gerissen haben. Als die beiden flüchteten, verfolgte sie der 22-Jährige, woraufhin diese ihm ins Gesicht schlugen und die Kette vor ihn auf den Boden warfen. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte kurz darauf die 30-Jährige in der Nähe fest. Die wohnsitzlose und einschlägig polizeibekannte bulgarische Staatsangehörige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Ihre Komplizin ist weiterhin flüchtig. Sie soll eine Perücke mit langen blonden Strähnen getragen haben und mit einer bunt gestreiften Hose sowie einem schwarzen Top bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

