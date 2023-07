Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Personengruppe raubt zwei Männer aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (23.07.2023) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit vier oder fünf weiteren Personen in der Jakobstraße zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Die beiden 20- und 21-Jährigen trafen gegen 06.00 Uhr auf die Personengruppe. Dabei sollen die Täter sie mit einem Messer bedroht und ihre Geldbörsen mit insgesamt mehreren hundert Euro Bargeld geraubt haben. Anschließend flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige, der die Verfolgung aufnahm, stellte den 25-Jährigen zusammen mit Zeugen am Schlossplatz, wo es erneut zu Handgreiflichkeiten kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen daraufhin fest. Der einschlägig polizeibekannte 25-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (24.07.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Einer seiner flüchtigen Mittäter soll zirka 175 Zentimeter groß gewesen sein, ein weißes T-Shirt getragen und dunkle kurze lockige Haare haben. Ein weiterer soll etwa 185 Zentimeter groß sein, eine normale Statur sowie kurze blonde seitlich rasierte Haare und eine unreine Haut haben. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke. Zu den anderen liegen keine Personenbeschreibungen vor. Die beiden 20 und 21-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Der Festgenommene musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

