POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Banner entrollt und fremdenfeindliche Parolen skandiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Drei unbekannte Männer sind am Sonntagnachmittag (23.07.2023) auf das Dach des Eingangsbereiches eines Schwimmbades an der Straße Am Inselbad geklettert, haben dort ein Transparent entrollt und fremdenfeindliche Parolen skandiert. Die vermummten Männer kletterten zunächst gegen 14.35 Uhr mit einer Leiter auf das Dach des Kassenbereichs des Schwimmbades und entrollten anschließend ein Transparent mit fremdenfeindlicher Parole. Zusätzlich entzündeten sie sogenannte Rauchtöpfe und warfen Flugblätter mit entsprechenden politischen Parolen vom Dach. Nach kurzer Zeit sprangen die Männer wieder vom Dach und flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die Männer waren mit schwarzen Langarm-T-Shirts, kurzen Hosen und schwarzen Basecaps bekleidet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ob ein Sachschaden am Gebäude entstand, muss noch geklärt werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

