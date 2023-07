POL-S: 18-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (23.07.2023) am Leonhardsplatz von einem unbekannten Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Zeugen fanden den Verletzten gegen 01.45 Uhr auf dem Boden liegend und alarmierten Rettungskräfte, die ihn anschließend in ein Krankenhaus brachten. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll dunkelhäutig, zirka 30 Jahre ...

mehr