POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 57-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (21.07.2023) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor einen 57-Jährigen mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Zeugen alarmierten am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr die Polizei, nachdem sie Hilferufe in einem Gebäude am Rotweg wahrnahmen. Zeugen und Polizisten entdeckten den Schwerverletzten im Treppenhaus des Gebäudes und begannen sofort mit der Versorgung des 57-Jährigen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich anschließend um den Schwerstverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 37-jährige Tatverdächtige, der nach derzeitigem Ermittlungsstand an einer psychischen Erkrankung leidet, geriet rasch ins Visier der Kriminalpolizei und wurde am Nachmittag im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der türkische Tatverdächtige wurde am Samstag (22.07.2023) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in ein psychiatrisches Krankenhaus einwies.

