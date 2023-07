Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau beim Baden sexuell belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (23.07.2023) eine 33-jährige Frau in einem Freizeitbad an der Straße Am Leuzebad sexuell belästigt. Die 33 Jahre alte Frau hielt sich gegen 15.00 Uhr in einem Außenbecken auf, als ein Unbekannter sie zunächst am Arm berührte. Kurz darauf berührte er sie dann mit seinem erigierten Glied im Gesäßbereich. Nachdem die Frau den Bademeister verständigt hatte, konnte der Mann unerkannt flüchten. Dieser soll zirka 70 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und korpulent sein. Er hatte lichtes Haar und trug eine rote Badehose. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell