POL-S: Raub unter Jugendlichen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (21.07.2023) eine 66 Jahre alte Frau in Stuttgart-Weilimdorf ausgeraubt. Die 66-Jährige kam gegen 15.45 Uhr nach einem Einkauf zu ihrer Wohnadresse an der Landauer Straße und wollte gerade ihre Wohnungstür aufschließen, als ihr der Unbekannte unvermittelt von hinten die Handtasche entriss und flüchtete. Hierbei stürzte sie kopfüber eine ...

mehr