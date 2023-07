Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durch offenstehende Fenster eingestiegen

Stuttgart - Ost und Bad Cannstatt (ots)

Ost und Bad Cannstatt

Gleich zweimal haben Langfinger die warmen Temperaturen und damit einhergehend geöffnete Fenster ausgenutzt um zum Erfolg zu kommen.

Am Freitagmorgen (21.07.2023) zwischen 00.30 Uhr und 08.15 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter über ein offenstehendes Fenster im Nüblinweg in eine Wohnung ein und entwendeten ein Mobiltelefon im Wert von ca. 150,-EUR. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier 5, Ostendstraße, unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

Ebenfalls ein offenstehendes Fenster nutzte am Sonntagmorgen (23.07.2023) gegen 02.00 Uhr ein 49-jähriger Mann in der Züricher Straße, um ein Smartphone sowie einen Geldbeutel zu entwenden. Der Täter wurde hierbei allerdings vom Wohnungsinhaber überrascht und konnte zunächst flüchten. In der Folge konnte das Smartphone durch den Eigentümer geortet und in der Eisenbahnstraße lokalisiert werden. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der rumänische Staatsangehörige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell