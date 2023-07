Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 81-Jährigen beim Geldabheben bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (19.07.2023) einen 81 Jahre alten Mann in der Epplestraße bestohlen. Der 81-Jährige ließ sich gegen 15.30 Uhr tausend Euro von einem Bankautomaten an der Epplestraße auszahlen, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und ihm seine Hilfe anbot. Hierbei drängte er sich dem Senior auf, schob ihn beiseite und griff nach dem Geld, das im Ausgabefach bereitlag, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 40 Jahre alten und 160 bis 165 großen, deutschsprachigen Mann mit braunblonden, kurzen Haaren und einem kantigen Gesicht. Er trug eine helle Oberbekleidung, eine dunkle lange Hose sowie dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

