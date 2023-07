Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (19.07.2023) zwei 21 und 25 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, bei einer Auseinandersetzung am Marienplatz einen 31-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die drei Männer gerieten gegen 17.30 Uhr aus unbekannten Gründen in Streit, aus dem sich eine Auseinandersetzung entwickelte. Als der 31-Jährige verletzt am Boden lag, nahmen die beiden anderen Männer dessen Rucksack und flüchteten. Auch der 25-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte kümmerten sich um den 31-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen kurze Zeit später die beiden Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig fest. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und dem Grund der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 21 und 25 Jahre Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

