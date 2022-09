Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung

Beamte des Polizeireviers Ravensburg wurden am Montag gegen 20.30 Uhr zu einer Schlägerei im Bereich der Charlottenstraße / Ecke Mauerstraße gerufen. Eine Gruppe von mehreren Personen soll laut Zeugenaussagen unter anderem auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Da sich beim Eintreffen der Polizisten keine Personen mehr vor Ort befanden, ist der genaue Tathergang noch unklar und daher Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten bitten daher weitere Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zum Hergang und den Beteiligten machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Das mutmaßliche Opfer wird als 180 cm groß und von kräftigerer Statur beschrieben. Der Mann soll mit einem auffallend blauen T-Shirt, dunklen langen Hosen und einer schwarzen Base-Cap bekleidet gewesen sein. Einer seiner Widersacher soll Anfang 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß und von sehr schmaler Statur gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einem roten T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet. Der junge Mann soll zudem gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Ravensburg

Polizei nimmt Mann nach Schlägerei in Gewahrsam

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 22-Jähriger am Montag kurz nach 10.30 Uhr am Hirschgraben mit einem 29 Jahre alten Mann in Streit geraten, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen den beiden Streithähnen entwickelte. Eine alarmierte Polizeistreife trennte das Duo, was den 22-Jährigen jedoch nicht abhielt, erneut auf seinen Kontrahenten loszugehen. Die Beamten legten dem aggressiven jungen Mann Handschließen an und brachen ihn auf das Polizeirevier. Dort fanden die Polizisten eine Kleinstmenge Drogen in der Hosentasche des 22-Jährigen. Aufgrund seines aggressiven Zustands wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu, gegen seinen 29-jährigen Widersacher wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Altshausen

Holzkeil nach Autofahrerin geworfen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nachdem eine Autofahrerin vor gut zwei Wochen mit einem Holzkeil beworfen worden war, haben Beamte des Polizeipostens Altshausen nun einen 53-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hier unsere Pressemitteilung vom 23.08.2022:

Altshausen

Holzkeil nach Autofahrerin geworfen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Glück im Unglück hatte eine 36-jährige Autofahrerin am Montagabend kurz vor 22 Uhr, als sie auf der Ebersbacher Straße in Richtung Sportplatz unterwegs war. Auf dem Gehweg kamen der 36-Jährigen zwei ältere Männer mit einem Bollerwagen entgegen, von denen einer eine Warnweste trug. Dieser Mann hatte einen Holzkeil in der Hand, machte plötzlich einen Schritt auf die Fahrbahn und warf den Keil nach dem Wagen der 36-Jährigen, als diese auf derselben Höhe war. Die Frau wich geistesgegenwärtig aus und setzte ihre Fahrt unbeschadet fort. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Duo im Alter zwischen 60 bis 70 Jahre brachte keine neuen Erkenntnisse. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den beiden Männern.

Aulendorf

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Vereinsheim im Lehmgrubenweg eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt, der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird jedoch auf rund 1.500 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Wangen

Unbekannter legt Feuer in Baumstumpf

In einem hohlen Baumstumpf im Bereich der Burgruine Praßberg hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein Feuer gelegt. Nachdem der Schwelbrand am Sonntag kurz vor 15 Uhr entdeckt worden waren, löschte die Freiwillige Feuerwehr das Feuer in dem unwegsamen Gelände ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Brandgefahr in Wäldern und geht davon aus, dass der Unbekannte den Baumstumpf möglicherweise bereits am Samstag angezündet hat. Die Ermittler des Polizeireviers Wangen bitten unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Auto beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen den Reifen eines Pkw beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge drehten die Täter eine Schraube in den Reifen und schlitzten diesen mit einem scharfen Gegenstand auf. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Radfahrer bringt Fußgänger zu Fall und flüchtet

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 21.30 Uhr ein 78 Jahre alter Spaziergänger bei einem Sturz in Gründels. Der Senior war mit seinem Hund auf dem dortigen Gemeindeverbindungsweg Gassi, als von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer ohne Licht heranfuhr. Der Hund erschrak und riss sein Herrchen zu Boden. Der Radler, der schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs war, setzte seine Fahrt unterdessen bis zum Ende der Sackgasse und dann über weiterführende Wald- und Wiesenwege fort. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Personen, denen der Radfahrer zuvor aufgefallen ist oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Mann ohne Fahrschein geht auf Kontrolleur los

Weil er bereits zum wiederholten Male ohne Fahrschein mit dem Zug fuhr, wurde am Montag gegen 8.30 Uhr ein 32-jähriger Mann vom Fahrkartenkontrolleur am Leutkircher Bahnhof des Zugs verwiesen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein verbaler Disput, in dessen Folge der 32-Jährige dem 22-jährigen Bahnmitarbeiter sein Fahrrad gegen das Bein warf. Beim Eintreffen der Polizei beleidigte er den 22-Jährigen zudem und bedrohte einen Beamten. Weil die Ermittler außerdem feststellten, dass sich der 32-Jährige mutmaßlich illegal im Bundesgebiet aufhält, muss der Mann mit diversen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bad Wurzach

Motorradfahrer bei Unfall schwerer verletzt

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag kurz nach 17 Uhr auf der L 314 zwischen Baierz und Treherz alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwerere Verletzungen zugezogen. Der Mann kam mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr wenige Meter durch einen Grünstreifen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in eine Klinik. An seinem Motorrad, um das sich ein Abschleppunternehmen kümmerte, entstand rund 3.000 Euro Sachschaden.

