BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter versucht mit falschem Ausweis einzureisen - Bundespolizei deckt den Schwindel auf

Weil am Rhein (ots) - Ein 30-Jähriger konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt für über 100 Tage verhindern. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten den slowenischen Staatsangehörigen am Freitagabend (24.02.2023) bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Haftbefehl wegen ...

mehr