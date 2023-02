Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Über 100 Tage Haft abgewendet

Weil am Rhein (ots)

Ein 30-Jähriger konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt für über 100 Tage verhindern.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten den slowenischen Staatsangehörigen am Freitagabend (24.02.2023) bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung. Von der ursprünglichen Geldstrafe über 7500 Euro war noch ein Betrag von 6200 Euro zu vollstrecken. Der 30-Jährige konnte die geforderten 6200 Euro aufbringen und so seine Festnahme abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell