BPOLI-WEIL: Haftstrafe nicht angetreten - Frau festgenommen

Weil am Rhein (ots) - Ein 39-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht worden war, wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Kräfte des Zoll kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Donnerstagabend (23.02.23) bei der Einreise aus der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Die Überprüfung des Mannes ergab zwei offene Vollstreckungshaftbefehle und zwei Ausschreibungen zur ...

