POL-S: Pedelec-Fahrer kontra Fußgänger - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (20.07.2023) in der Forststraße sind ein 58 Jahre alter Fußgänger sowie ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Der 58-Jährige überquerte gegen 20.30 Uhr die Forststraße vom Paul-Gerhardt-Platz kommend in Richtung Scheffelstraße 29 und blieb in der Nähe des Gehwegs auf der Fahrbahn stehen. Der Pedelec-Fahrer kam aus Richtung Fritz-Reuter-Straße und kollidierte mit dem noch auf der Fahrbahn stehenden 58-Jährigen. Beide Beteiligte stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. Da der Verdacht bestand, dass der 48 Jahre alte Pedelec-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich nach medizinischer Versorgung einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

