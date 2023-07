Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Unbekannter bricht in Erlebnisbad ein

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag (20.07.2023) in ein Erlebnisbad an der Sulzerrainstraße eingebrochen und vom Sicherheitsdienst überrascht worden. Den ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Einbrecher gegen 02.50 Uhr über einen Steg auf das Dach des Bades. Dort stieg er über ein Fenster in ein Büro und hebelte im Gebäude mehrere Türen auf. Nachdem er dabei den Alarm ausgelöst hatte, rief ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen entkam der Täter unerkannt. Dabei erbeutete er möglicherweise Münzgeldrollen von unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

